政Whats噏：倡自動化記錄市民行蹤　李炯被同路人狠批冇原則

政府要求市民由周一開始，進入政府場所時必須使用「安心出行」，結果新措施被狠批擾民。其實「安心出行」由舊年面世開始，有關私隱安全嘅問題惹嚟好多爭議，反映市民對政府唔信任外，亦估唔到有民主派前區議員因呢個應用程式而搞到鬼打鬼。深水埗前區議員李炯主張「安心出行」採用全自動系統以減少對市民嘅不便，點知建議一出，就遭到同區嘅前區議員鬧爆，痛斥佢「跪低」，又慨嘆「同路人要帶眼識人」咁話。

話說李炯喺社交平台貼文，話既然掃二維碼係咁重要，就應該採用自動系統。佢主張以身份證拍二維碼機作紀錄，又或者以電話自動感應掃二維碼，既方便市民又可避免影響打工仔，同時可減少人群聚集，又強調唔一定要以紙張印出二維碼。

李炯又認為個人八達通、智能身份證、智能手機、NFC（近距離無線通訊）等技術都值得參考，批評部門離地又唔了解民情，最後搞到民不聊生，希望政府部門唔好再各自為政，仲反問咁樣社會如何團結呢？

之不過李炯嘅意見，就惹嚟前同事、同區嘅前區議員黃傑朗不滿。黃喺社交平台貼文，以「呢位前『民主派』區議員」嚟不點名批評李炯，指過去一路以嚟都擔心「安心出行」涉私隱問題及索取過多資料，但依家竟然有人大言不慚咁話研究用身份證掃code，指李炯似乎忘記昔日同路人派RFID卡套（防止不法讀取資料卡套）嘅意義何在。

黃傑朗又話，保障個人私隱相信係唔少港人嘅底線之一，指政府強制市民使用「安心出行」係政策出現問題，斥李炯藉詞「社會團結」同「唔擾民」，矛頭竟然唔係針對擾民政策，反而主張以自動化方式畀政府索取資料。黃感嘆世道艱難，維持良知同原則道竟然係咁難，仲話希望同路人帶眼識人啊！

民主派陣營雖然喺前年區議會選舉期間看似團結，但近來唔少矛盾逐漸浮面，互相公開指罵情況更頻頻出現，睇怕佢哋嘅恩怨已非一日之寒，到依家先慢慢爆發喇。