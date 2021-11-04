牛王爭地盤釀撞人意外　肇事牛隻「孤獨精」曾重傷須切除睾丸

大嶼山貝澳今日(4日)發生牛隻撞傷學童意外，2名學童被撞傷，有牛隻關注組織向東網透露，肇事牛隻為前任貝澳牛王「孤獨精」及其子、新任牛王「大眼仔」，今日「牛撞人」意外亦與父子2牛爭奪地盤有關。據了解，「孤獨精」因不敵「大眼仔」，慌不擇路衝上行人路肇禍。

「孤獨精」在早前一場地盤爭奪戰中，遭狗隻圍攻至下體重創、鮮血淋漓。堂堂一代牛王被漁護處帶走切除睾丸，引致「孤獨精」性情大變，無奈卸下牛王寶座，其昔日地盤「貝澳草地」亦盡數落入其子「大眼仔」蹄下。

所謂「老驥伏櫪、志在千里」，老牛王雖退隱江湖，但對昔日地盤仍念念不忘，時常躑躅舊林故淵，其子「大眼仔」則初登「牛王」寶座，對其父前任牛王「孤獨精」每每多加驅趕。

但「戰場無父子」，父子二牛相見，分外眼紅，爆發連場地盤爭奪戰，角逐貝澳草原誰屬。惜「孤獨精」已年屆22歲，以牛隻計已步入晚年。體衰力弱、日薄西山的老父自非年少氣盛的新牛王「大眼仔」敵手，今日牛王父子再於貝澳沙灘大戰，老父「孤獨精」再敗於逆子「大眼仔」蹄下，被驅趕至落荒而逃，慌不擇路衝上行人路，更撞倒學生，釀成今次意外。