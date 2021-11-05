虐兒案較去年飆升近7成　警多方面宣傳保護兒童

不少學校至今仍未恢復全日制，變相令學童在外間逗留的時間增加，危機亦隨之而起。據警方的資料顯示，今年頭9個月的虐兒案件達到871宗，平均每一日發生逾3宗，較去年同期的數字升近66%，當中涉及身體傷害的「侵害兒童人身罪行」更飆近70%，性罪行亦上升逾62%，令人擔憂。在處理虐兒案件時及早介入阻止情況惡化尤其重要，就此警方推行一連串宣傳教育工作，透過手機應用程式、短片拍攝比賽、親子填色比賽及宣傳車等活動，望提升公眾保護兒童意識。

跟進調查虐兒案件約12年的刑事部警司李經晞表示，今年頭3季的虐兒個案達871宗，較去年的525宗上升了346宗。李提到，涉身體傷害虐兒案件的施暴者逾70%為受害人的父母，多涉及學業或家中衝突等，而性罪行則多為涉公眾地方的非禮行為，其次為非法性交（約三成施虐者與受害兒童透過網上認識）。她認為，案件數量大輻提升的原因與疫情相關，由於在疫情下不少學校仍實施半日制，令學童在外逗留、社交、在網上交友的時間增加，犯人亦因而有機可乘。

李經晞稱，在約10年前她曾處理一宗侵害兒童性罪行的案件，當時一名11歲的女童指控父親自其7歲開始，便經常在其洗澡時進入浴室，由剛開始只是拿取物品，至後來「郁手摸」，最後性侵。在受害人報案期間，她的妹妹及弟弟被送至社署安排的住所，她的母親情緒極度不穩，令其無奈放棄起訴。但若干年後她再回家暫住，竟發現其父在浴室放置了攝影裝備，她憤而決定再次報案，其父終被定罪。李指：「事件反映即使受害者當時希望息事寧人，但若得不到適當的幫助及處理，問題仍然會存在」。

警察臨床心理學家馮浩堅指出，許多虐兒案件出現的原因，在於受害人的父母未懂得處理自己的情緒或是婚姻關係，令孩子受到傷害。提到性罪行的案件，馮認為要受害者主動救助並不容易，若可以讓持份者知道「有啲渠道、有啲方法、有啲人可以幫到你」，便可阻止悲劇發生。防止罪案科高級督察邱潔晶指出，警方已推出了「Web app」提供相關資訊，另外現正舉行的「開合跳挑戰短片比賽」，亦正是希望邀請家長及孩子邊做運動，邊宣傳保護兒童。比賽在本月19日截止，大會準備了逾100份豐富禮物贈予得獎者。