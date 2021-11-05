Dr.東：過勞增患心血管病風險　醫生籲飲食均衡並恒常運動

「我的訴求就是想上班！」不少港人經常自嘲奴性強，「熱愛」工作的程度大到可忘記時間流逝。但工時過長、壓力過大及輪班工作等過勞因素，都會大大增加患心血管疾病的風險。心臟科專科醫生提醒上班族，過勞引致患病的風險可大可小，如果身體響起警號，應諮詢醫生意見，日常生活亦需注意飲食均衡及恒常運動。

不少上班族潛移默化地處於過勞的工作環境。若要定義過勞，先從工時入手。香港心臟專科學院義務秘書徐健霖醫生引述世界衞生組織今年發布的研究，發現一星期工作55小時以上的上班族，比一星期工作35至40小時的人士，前者患心血管疾病增加，繼而引致的死亡風險大增17%；而且中風的病發率更增加35%。

除時工時過長，輪班工作也是過勞源頭。徐指，輪班工作會擾亂作息時間，引致睡眠不足，直接影響體能及精神狀態。徐引述有研究曾指出，如果一名持續10年輪班工作的人士，其患心血管疾病的風險增加20%。

上班族的工作時間會直接影響他們作息，從而誘發患心血管疾病的風險，但工作環境亦會令他們身陷過勞漩渦。徐又指，工作壓力大、付出與收穫不成正比、晉升機會微，與同事相處不融洽等，也會增加上班族精神負擔。

徐續說，過勞會直接令賀爾蒙轉變，影響血管內壁的變化，例如容易收縮、膽固醇，血小板積聚等，從而增加患高血壓及糖尿病的風險。此外，過勞亦會間接影響個人行為，例如暴飲暴食、食煙，欠缺運動等。

要了解自己有否患心血管疾病，除了定期身體檢查，也可以注意自己作息時間及飲食習慣。如果上班族在做運動或追巴士時，心口有「壓住」的感覺，但休息後幾分鐘內便消散，可能屬不穩定的心絞痛，徐建議患者諮詢醫生意見，了解身體情況。

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