閩僑中學本學年僅開1班中一　校方憂「殺校」申延交發展方案

教育局早前表示，經點算學生人數後，本港有2所公營中學本學年僅開一班中一，而其中一所證實為明愛柴灣馬登基金中學，而同位於港島東的閩僑中學今（4日）亦向東網表示，該校本學年僅開一班中一。

該校學校發展顧問葉淑婷向東網記者表示，由於發展方向未定，故向局方申請延期繳交學校發展方案，而該校為辦學團體閩僑會館的唯一一所中學，未能與同一辦學團體的學校合併。她又指，該校雖為一所津校，但其校舍所在地屬於辦學團體，即閩僑會館的土地。

她又指，該校並非一所Band 1(第一組別)學校，不少學生均是新來港或有特殊學習需要，教師亦很用心支援學生，因此今年僅開一班中一，擔心會「殺校」，無疑打擊教師團隊士氣。

根據中學概覽顯示，該校上一學年有3班中一，中二亦有3班，中四至中六則各有2班。葉透露，該校今年只獲派10多名中一生，亦很想多了解箇中原因，不明白為何今年獲派的學生數量如此少。

該校受新冠肺炎疫情及該區適齡學童人數下跌影響，不少跨境生未能來港，選擇留在內地讀書，令該校學生亦減少。