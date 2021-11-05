東方日報A1：聖誕前夕冀通關　赴粵任行免疫監

港人有望下月中即聖誕節前免檢疫到廣東省，並藉此邁開中港恢復通關的第一步！消息指，港人最快12月中可有條件免檢疫赴廣東省，初期有多項條件，包括每日設有限額、只能經深圳的口岸返回廣東省、香港旅客須憑健康碼赴粵等。有商會成員透露，通關初期只容許商務人士及有恩恤需要的人士免檢疫往返內地，特首林鄭月娥則預告，因應未來的通關需要，港府會繼續推出相關措施，不過，暫無意在「安心出行」程式添加追蹤功能，但需免檢疫返廣東省的港人要上載個人的「安心出行」紀錄，披露其行蹤。

政府發言人昨日表示，周二（2日）曾與內地專家舉行視像會議，交流具建設性，是次視像會議對推進盡快舉行第二次兩地對接會議有正面作用。發言人又指，目前將繼續以「清零」為目標，進一步強化防疫抗疫措施，力爭盡快逐步有序恢復和內地「通關」，以回應社會大眾的期盼。香港會繼續「外防輸入、內防反彈」，確保通關不會對內地疫情防控帶來額外風險。政府專家顧問、香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌表示，專家顧問團並無參與視像會議，只有食物及衞生局及衞生署人員參與。

港澳辦發言人昨晚回應粵港可能恢復通關時亦指，注意到香港各界努力下，疫情防控取得了積極成效，實現了動態清零的目標。特別是最近特區政府因應全球疫情的變化，不斷調整、完善防控措施和防控體系，進一步鞏固了外防輸入、內防反彈的成果。兩地專家近日再次舉行會議，就防範疫情跨境傳播取得了許多共識，雙方正雙向而行，兩地恢復通關的工作正有序推進。

據本港傳媒引述內地衞生部官員指，下月起港人可有條件通關到廣東省，屆時，到訪內地的港人必須使用由內地開發的旅客健康碼系統，並持有「綠碼」，顯示無感染新冠病毒。順利的話，安排可望於12月中推出。

本港商會成員李慧芬被問及下月中通關時回應，有聽聞內地正在安排粵港恢復通關，第一批是持公司信的商務人士，以及奔喪或家庭團聚為由到內地的人士。據她了解，通關初期設有配額，但具體數字則不清楚。

行政會議成員、經民聯議員林健鋒則建議通關初期可暫定每周1,000人次的配額，令兩地經貿人士及有恩恤需要居民可逐步恢復往來。

為了推動早日通關，本港近月應內地要求進一步收緊防疫措施，包括取消大部分豁免檢疫安排；加密高危群組檢測；要求康復者到竹篙灣檢疫中心隔離14天方可回到社區；於機場離境層及抵港層分隔內地和國際航班的旅客等。

至於香港與澳門通關方面，旅遊界議員姚思榮表示，綜合各方意見，粵港澳三方均傾向同步開放通關配額，相信會沿用港珠澳大橋和深圳灣口岸兩個目前已開放的關口互通。至於通關前本港料有一系列收緊防疫措施，下一步相信會考慮要求更多場所如食肆、商場等都要使用「安心出行」，待完善全港更多場所使用「安心出行」後，下一步則可考慮推行「自願通關碼」，港人可自願選擇將行蹤資料向內地等有關當局披露。澳門山頂醫院醫務主任戴華浩昨則指，港澳及內地一直有就通關事宜磋商，暫沒有具體時間表。

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