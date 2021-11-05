你要知：燒烤次序有講究？　簡單方法食得健康

秋風起，不少人會相約三五知己到戶外燒烤，但原來燒烤都有分先後次序？坊間有指燒烤食物會釋出致癌物質，部分食材的油、鹽、糖亦較高。不過其實只要運用簡單方法，就可以減少攝取致癌物和過多營養，聽聽營養師怎說。

註冊營養師溫巧晴指出，由於燒烤時間一般比較長，容易進食大量食物，所以建議一開始燒烤時可以先燒蔬菜及五穀類食物，然後才開始燒肉類，「因為蔬菜以及番薯、粟米等五穀類，都含有豐富膳食纖維，可以增加飽肚感，從而減少進食過量高脂高熱量食物，達到減少攝取過多營養效果。」

想燒烤時吃得健康，溫提醒應該避免選擇高脂肪肉類，例如金沙骨、豬頸肉等，「可以選擇脂肪含量較低的肉類，例如瘦牛扒、瘦豬扒、去皮雞翼等，亦可以選擇海鮮，或者沒有餡的丸類，例如蝦、帶子、牛丸、貢丸等。至於蔬菜方面可以選擇西蘭花、金菇、青椒等。」

至於致癌物質方面，溫指出由於燒烤肉類時會產生「雜環胺化合物」，人體吸收這種物質就會增加患癌的機會，而肉類油脂滴在燒烤炭上也會產生帶有致癌物的化合物煙霧，「這些含致癌物的煙霧會黏在食物上面，之後再被吃進身體，就會吸入致癌物。」

如果想減少致癌物質，溫表示可以先用錫紙包着食物再放在架上燒，這樣可以將食物與炭粉和煙霧隔開，「另外可以切走肉類上的脂肪，可以有效減少油脂滴在炭上，這樣可以減少濺到食物上的炭粉中的致癌物。」此外燒焦同樣產生致癌物，溫建議切走燒焦部分才吃，「如果不想浪費可以將食物切成薄片，能夠減少食物在炭火的時間，有助減少食物燒焦機會。」