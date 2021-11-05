中港檢疫措施不一成通關絆腳石　內地專家擬來港視察

新冠疫情未平，港人坐困愁城近2年，近日有傳中港兩地積極為通關謀求對策！港府與內地相關部門專家剛於本周二(2日)舉行視像交流會議，據了解主要講解香港在防疫措施方面的進展，內地國家衞健委再就此提出細化意見，但由於香港一些防控措施與內地做法不一，稍後將派員抵港視察香港的檢測情況、閉環式管理、機場措施等。

港府與內地在周二舉行的視像交流會議，據知食衞局局長陳肇始及創科局局長薛永恒均有出席，期間內地特別關注外防輸入、免檢人士、機場與機組人員管理，以及閉環管理的事情；但兩地防控措施不一，故內地部門需時了解檢測水平與能力，例如本港「封區」大多集中圍封大廈住宅，但內地圍封則以「小區」方式。

至於「通關」方面首階段的配額，港府建議以參考「來港易」及「回港易」的數字作為提供的配額考量，而內地方面則初步以「四位數字」作為基礎，故此兩地擬提供配額數字並不一樣；而熔斷機制方面，兩地專家正商討熔斷的確診個案數字，以及輸入個案和何種感染才能納入有關機制等。