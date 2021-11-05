政府發布電影檢查員指引　影片觸及危害國安情節拒接受

立法會上月通過《2021年電影檢查(修訂)條例草案》，修訂《電影檢查條例》，政府發布《有關電影檢查的檢查員指引》﹙下稱指引﹚，當中列舉檢查員在檢查影片時，注意與《港區國安法》有牴觸的事項，如削弱觀眾的國家安全意識、鼓勵觀眾以身試法，干犯《港區國安法》或作出危害國家安全的行為或活動等，檢查員不應接受。

指引指出，檢查員需依據三項法律原則檢查，包括該影片的描繪、 酷刑及性事等；該影片是否提及某一類公眾人士的膚色、種族、原屬國籍或性別等，而以此污衊或侮辱該類人士；該影片的上映是否會不利於國家安全。

指引提到，為全面落實《港區國安法》，檢查員在履行條例下的職務時，對有效防範或制止任何危害國家安全或因其他原因不利於國家安全的行為和活動以維護國家安全的需要。所以，檢查員應小心留意影片中會不利於國家安全的內容，包括可能構成危害國家安全罪行或損害香港特區維護國家安全的行為或活動所作的描繪或表現，及被視作認同、美化或煽動該等行為或活動的內容；顧及防範和制止危害國家安全行為或活動的職責，及香港居民維護國家主權、統一和領土完整的共同義務；如上映影片可能構成危害國家安全或危害維護國家安全，檢查員應得出影片不宜上映的結論。

指引列出檢查員應考慮的一些事項，包括考慮影片上映會否削弱觀眾的國家安全意識或對遵守法紀的重視，或扭曲他們對何謂合法的觀念，因而導致或鼓勵觀眾以身試法，干犯《港區國安法》或作出危害國家安全的行為或活動；被視為與香港的有關的紀錄片，檢查員在考慮影片內容時須更加審慎，原因是本地觀眾可能有較強烈的感受，或會導致觀眾相信和接受影片的全部內容，並應仔細檢查影片是否包含任何偏頗、虛假或具誤導性；敍述或評論，及該等內容有多大可能導致觀眾作出或模仿任何危害國家安全的行為或活動。

如影片中描繪可能構成危害國家安全罪行，或可能導致嚴 重破壞公共秩序的暴力行為，如暴亂、縱火及刑事毀壞，可能鼓勵或煽動觀眾作出類似行為，則有關描繪不得在影片中出現；任何可能或相當可能產生煽動或鼓勵干犯《港區國安法》的影片，均不應被接受。

電影檢查監督可全權評定某部影片是否屬於在三級制中的類別或類型。監督如認為適當，可拒絕給予該影片評級豁免，亦可以合理的方式行使酌情權，及有關決定是在符合條例的目的和 根據條例及《港區國安法》所規定的職責和職能而作出的。