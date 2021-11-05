邊緣智商青年涉破壞五星旗　被判罪名不成立

一名屬邊緣智商的青年涉嫌於去年10月1日，在北角多處毀壞五星旗，因而被控3項侮辱國旗罪。他否認控罪，案件經審訊後，今天（5日）在東區裁判法院被裁定罪名不成立，當庭釋放。裁判官指，雖然被告的行為可疑，損壞國旗的指控嚴重，警方亦已盡力搜證，但控方未能在毫無合理疑點下證明被告干犯控罪，故判他所有罪名不成立。

21歲被告陳立凱，被控於2020年10月1日，分別於北角糖水道天橋、英皇道402-404號7-11便利店外、及英皇道395號僑冠大廈A座出口外，公開及故意以毀損的方式侮辱共9支國旗。

裁判官王證瑜指，不能完全接納控方證人曾卓兒的證供，因她庭上的口供與其書面證供有多處矛盾。曾在書面證供指被告將7-11便利店外行人路欄杆上的國旗扯落地下，但庭上則指被告拉斷插著國旗的杆，而呈堂相片顯示該位置根本沒有行人路欄杆。另外，曾對於被告有否持𠝹刀、以及有否用𠝹刀𠝹國旗都多次矛盾。

就第一項控罪，裁判官閉路電視片段不清晰，亦沒有證人能肯定片中男子A就是被告，故判被告脱罪。就第二項及第三項控罪，雖然法庭能根據證人證供、閉路電視片段、呈堂相片、被告家中衣物等證據證明被告就是片中男子B，但正如上段所述，由於法庭不能斷定被告確實做了那些行為，本案牽涉的國旗是否由被告損壞存有疑點，故判被告所有罪名不成立。

案件編號：ESCC669/2021