特定組別預約第3針反應冷淡　僅一間疫苗接種中心開打首天滿額

合資格的高風險特定組別人士今日(5日)上午9時起，可上網預約於下周四(11日)或之後，到21間社區疫苗接種中心或醫院管理局兩間指定診所，免費接種第三劑新冠疫苗。不過，市民接種第3針的意欲似乎不大，目前僅一間社區疫苗接種中心在開打第3針的首天滿額，其餘中心仍有大量名額。

根據政府新冠疫苗預約網站，截至中午12時，幾乎全部科興及復必泰的社區疫苗接種中心都有名額，只有香港大學駐港怡醫院社區疫苗接種中心，在開打第3針的首天滿額，翌日只餘小量名額。

預約系統首頁會有獨立的橙色按鈕，供市民預約接種第3針，東網記者嘗試登入預約，過程暢順未見有「塞車」情況。輸入個人資料及接種第2針的日期後，需填寫個人屬於哪個指定組別，當中「免疫力弱人士」需提交醫生證明書。

免疫力弱人士，如癌症病人、器官移植病人、晚期愛滋病患者、需服藥壓制免疫系統的人士等，接種第2針後最少4周，才可打第三針。而較高感染風險人士，包括60歲或以上長者、醫護人員、長期病患者、工作環境有較高暴露/傳播風險的員工，就需要在打第2針後最少6個月，才可打第3針。