香港100越野賽不獲開綠燈　大會正與政府磋商改行短途賽

渣打馬拉松於本年10月24日順利成功舉辦後，不少市民本期待可有更多大型體育賽事復辦，惟政府其後卻以防疫考慮，拒絕擬於11月舉行的「樂施毅行者2021」及明年1月「香港100」的復辦申請。民政事務局昨日(4日)表示，相關活動難採取有效措施阻隔公眾及參加者接觸，擔心有潛在傳播疫情風險故未能批准申請。有參加者則於大會社交平台留言，質疑政府安排無理，平日乘坐的交通工具人流更易有傳播疫情風險，假日行山人士亦不少，為何僅單單限制運動賽事。

香港100越野賽擬於明年1月28日和29日舉行連續賽事，賽道長約100公里，賽道由西貢北潭涌至大帽山，涉3000多名參加者及工作人員，參加者須在活動前14日完成接種兩針疫苗，並提交活動前48小時陰性檢測報告。惟主辦單位卻於上周五(29日)於社交網上平台表示，賽事未獲政府批准，原因是鑑於比賽規模和缺乏有效措施，將參加者與其他平常行山人士分開，這可能會增加新冠病毒社區傳播的風險。大會又稱正與政府商討其他可行方案，包括以舉行較小規模和短途的比賽作為替代。