中港專家籲第3劑疫苗勿溝針　港府懶理風險　推諉市民自己揀

港府跟隨專家委員會建議本周三(3日)公布第3針新冠疫苗接種安排，其中免疫力弱及高感染風險人士為優先組別，今日(5日)起可以預約，最快下周四(11日)打針，容許市民自選接種由內地及德國研發的復必泰，或由內地研發的科興疫苗，但就對溝針副作用等風險零解畫。呼吸系統專科醫生梁子超今早在電台節目提醒，市民若接種首2針沒有出現問題，第3針應接種同一款疫苗，指從安全性角度沿用同一款疫苗，好少出現嚴重過敏，亦毋須面對「溝針」帶來的不確定風險。

內地專家早已明言，加強免疫接種策略應同源疫苗接種，不建議「溝針」。國家衞健委疾控局副局長吳良有早前表示，從加強免疫上，專家建議使用同源疫苗，就是相同技術路線的疫苗。而中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶亦稱，內地目前採取的加強免疫接種策略是同源疫苗接種，不建議混打。

對於行政長官林鄭月娥接受訪問時稱，第3針會繼續接種科興，並稱「抗體唔係話數字愈高就愈了不起、夠就可以。」梁回應指，抗體只是免疫反應，抗體要達到哪個水平才達致保護效力，到目前未有定論，難以就個人抗體水平，去斷定是否有保護力，所以不應參考抗體作為打第3針的考慮。他又指，每個人對疫苗反應不同，所產生的抗體水平不同，抗體水平不代表保護力，保護力要視乎「記憶細胞」有多少。