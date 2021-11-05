鉛水再現！議員鬧爆確實地址未明　水務署唧牙膏：涉事大廈龐大

政府前日(3日)公布，水務署上周(10月25日至29日)從15個用戶水龍頭抽取食水樣本進行檢測，其中在灣仔1個私人非住宅處所取得的水樣本，發現鉛含量超出香港食水標準，亦是自2017年12月實施優化監測計劃以來，首次發現有水樣本超出香港食水標準的個案。議員黃宏泰今日(5日)在電台節目批評，水務署至今仍未公布涉事大廈資料，炮轟做法不當，認為食水鉛含量超標是公眾關注事件，質疑署方未有急市民所急。

水務署總水務化驗師蔡德業出席同一節目時解釋，涉事大廈龐大，暫時是在其中一個單位驗出食水含鉛超標，局方已要求大廈負責人聘請專業人士詳細調查，找出鉛從何來以及受影響範圍，並會密切監察調查進度。他強調，已在大廈當眼處張貼告示，提醒大廈所有用戶使用其他飲用水源（例如蒸餾水），相信暫時公共健康風險已經消除。

蔡又補充，有關監測計劃屬非強制性參與性質，不希望令有意自願參與計劃者抗拒計劃，故此除非有關個案會危及公眾健康，或已獲得業主、佔用人、註冊用戶等人士同意，否則不會公布參與者的身份和超標處所的詳細資料。

有醫學人士表示，鉛危害腦部發展，因而嬰兒、兒童及孕婦都需要留心，長期飲用鉛水對身體會有危機，鉛會滲入骨骼和內臟，再滲番出嚟，慢慢就會出現後遺症。