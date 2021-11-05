港珠澳大橋測試涉造假　2名嘉科工程時任董事遭廉署起訴

廉政公署今日(5日)落案起訴嘉科工程顧問有限公司(嘉科)2名時任董事，就港珠澳大橋香港工程項目混凝土磚壓力測試記錄造假事件，控告他們涉嫌向土木工程拓展署隱瞞其職員在測試中造假，以詐騙款項約200萬港元，違反《盜竊罪條例》。2人將於今午在西九龍裁判法院應訊，以待案件稍後轉介區域法院答辯。

廉署向律政司徵詢進一步法律意見後，今再落案起訴兩名嘉科時任董事，包括梁永強，64歲，嘉科時任營運董事；及Leslie Harry Swann，70歲，嘉科時任部門董事，同被控一項欺詐罪名。

廉署指，因嘉科獲土木署外判顧問合約，需要管理及營運小蠔灣工務區域試驗所。根據顧問合約要求，嘉科須對試驗所進行的測試質素全面負責；如未能符合合約條款，土木署會暫緩發放款項。

案發時，梁永強負責監督嘉科的香港項目，包括上述顧問合約。Swann是梁永強的下屬，負責管理及營運該試驗所。控罪指梁永強及Swann涉嫌於2016年7月28日至2017年5月10日期間，故意隱瞞嘉科職員曾使用已經測試或高強度的混凝土磚或金屬校準柱，以代替混凝土原始樣本磚作為測試，意圖詐騙而誘使土木署向嘉科發放約200萬港元款項。

廉署早前就上述工程的造假記錄，已成功檢控19名嘉科時任實驗室職員，全部人遭起訴並定罪。