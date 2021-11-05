藏19支「長短火」3631發子彈　槍癡認無牌管有槍械囚7年

警方2019年2月在旺角截查一名男子時，在其背包內發現一支已上彈的手槍，其後在男子住所及辦公室內更搜獲4支長槍、14支手槍、3631發子彈、1支氣槍及6樽火藥。涉案男子今天(5日)在高等法院承認3項無牌管有槍械或彈藥，及1項管有爆炸品罪。辯方求情指，被告出於對槍械的癡迷而犯案，並無任何非法意圖，並解釋被告親手製作涉案手槍及子彈，視之為手工藝品，認為沒有上彈的槍械不完整，故涉案槍枝才會上彈。暫委法官黎婉姫雖然接納被告沒有使用物品的非法意圖，但認為被告攜帶已上彈槍械出現在公眾地方，屬於加刑因素，亦增加了槍械落入不法之徒手中的風險，最終判處被告監禁7年。

現年47歲被告李重民，被控於2019年2月21日，在旺角塘尾道龍駒企業大廈一間代運公司，無牌管有1支手槍及30發子彈；同日在沙田愉翠苑一單位內管有4支長槍、12支手槍、1支氣槍、3550發子彈，以及管有6樽火藥；及於大有街新科技廣場內一個辦公室，管有1支手槍及51發子彈。案情指，當日下午約5時半，被告帶同一個背囊到案發的代運公司，警員截查被告及在其背包發現1支已上彈的手槍，內有15發彈藥，背包內又發現一個彈匣連15發子彈。警誡下，被告承認管有上述槍械及彈藥，指用作自衞及認為外界危險。

警方在被告沙田愉翠苑的住所搜查，發現一支槍口動能逾55焦耳的氣槍、4支已上彈的長槍、12支已上彈的手槍、3550發子彈、及6樽低烈度火藥。被告警誡下承認管有上述物品，而該些火藥是用作製造子彈，家中子彈均由他製造。警方亦在被告位於新蒲崗大有街的辦公室內，在被告座位一個上鎖抽屜中發現一支已上彈的手槍及51發子彈。

辯方求情時，指被告案發前為一名資訊科技及行政經理，有良好品格及背景，雖然涉案槍械均上彈，但這是基於被告對槍械的癡迷，被告將槍械視為手工藝品，認為沒有上彈的槍械不完整，而被告家中及辦公室內的槍械均妥善收藏，沒有被家人或同事察覺。惟暫委法官黎婉姫指出，被告攜帶已上彈槍械出現在公眾地方，屬於加刑因素，而被告家中藏有的手槍及火藥僅放在膠箱及櫃子，但兩處均沒有上鎖，增加了他人、甚至不法之徒手中的風險，判處被告監禁7年。

案件編號：HCCC169/2021