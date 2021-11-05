虐打7歲智障女周身傷　地盤工辯稱一時失控　還押11.19判刑

有虐兒前科的地盤工人因虐打有智力問題的7歲女兒，被控一項對所看管兒童或少年人故意襲擊罪。案件今天(5日)在東區法院再訊，被告承認控罪，主任裁判官嚴舜儀怒斥被告「今日啲相喺我面前，(你)唔係打佢手打佢腳，係打佢個頭，成隻耳仔瘀晒⋯⋯點能夠對自己個女咁樣落手」，下令將他收押至11月19日再作判刑，期間為被告索取背景、感化及社會服務令報告。

本案31歲敖姓被告，被控於2021年8月2日，在其西環德輔道西的寓所內，故意襲擊其7歲女兒，其方式相當可能令她受到不必要的健康損害。控方指女童有一個8歲哥哥和一個3歲弟弟，被告曾經在2019年底干犯另一宗虐兒案而要簽保守行為18個月，當時被告承認曾對其長子使用暴力。

案情指，受害女童患言語精神障礙及發展遲緩，一家五口自2018年一同居住在西環寓所。案發當日妻子回家發現女兒背部有不同瘀傷，被告在妻子質問下承認因女兒在地上失禁，一怒之下打了她。妻子在同日帶女兒到瑪麗醫院求診，驗傷後發現女兒背部及左邊臉有瘀傷，被告在警誡下承認徒手打了女兒6下，女童最終需要留院近兩星期。

辯方求情指，被告與台灣籍妻子育有3名子女，原本居住在上海，唯因內地對智障兒童的配套支援不足，一家人決定回流香港。被告為養家努力工作，身心俱疲，一時控制不住情緒而干犯本案，事後非常後悔，強調自己並非憎惡女兒。希望法庭考慮被告坦白認罪，今次暴力對女童造成的傷害亦非永久，考慮輕判。

裁判官反駁，指受害女童低智力，原本起點已較其他人低，今次襲擊事件對她造成的影響可能未完全浮現，法庭有責任保護孩童，會考慮判監禁式刑罰，故下令將被告還押，索取有關報告後再作判刑。

案件編號：ESCC1714/2021