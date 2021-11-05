工作時遭男同事撫背　濕身後緊盯胸部性騷擾　平機會代女子提訴

職場性騷擾屢見不鮮，近日1名女子表示在工作期間被多次性騷擾，稱1名前男同事用手撫摸她的背部，甚至在工作場所舉行的活動中，當其衣服被雨淋濕時盯着她的胸部。平等機會委員會為此於今日(5日)根據《性別歧視條例》(香港法例第480章)，代表該名女士「C」，向區域法院提出法律訴訟。

平機會指，申索人「C」指稱她的前男同事(答辯人)對她作出不受歡迎的身體接觸，以及給予她不受歡迎並涉及性的注視。法庭已頒發匿名命令，禁止任何報道或披露案件申索人的姓名及身份。

平機會又提到，工作間的性騷擾個案持續高企。在2017至2020年期間收到519宗性騷擾的投訴，佔平機會同期根據《性別歧視條例》所收到的投訴約45%，希望此法律訴訟可提高公眾意識，讓市民明白任何人在工作間對同事作出不受歡迎的身體接觸及/或不受歡迎並涉及性的注視，都有可能構成性騷擾。

根據《性別歧視條例》，當騷擾者對受害人作出任何不受歡迎並涉及性的行徑，而1名合理的人在顧及所有情況後，應會預期該受害人會感到受冒犯、侮辱或威嚇，即屬性騷擾。此外，性騷擾亦指騷擾者自行或聯同其他人作出涉及性的行徑，而該行徑對受害人造成一個在性方面有敵意或具威嚇性的環境。《性別歧視條例》涵蓋僱傭範疇內所發生的性騷擾行為。