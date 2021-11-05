冬季流感將至　醫學會倡高風險群組先打第3針新冠疫苗

臨近冬季流感高峰期，惟新冠疫情仍持續，香港醫學會今日(5日)呼籲市民接種流感疫苗，預防流感及新冠病毒的雙重夾擊，並建議注射新冠及流感疫苗之間相隔14天。另外，該會認為高風險人士有迫切性打第3針新冠疫苗，但大部分市民可先接種流感疫苗，以保障自己。

季節性流感疫苗接種計劃已於上月展開，醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷表示，在新冠病毒疫情下，市民如同時感染2種病毒，併發症及死亡率會大增。而根據英國的研究顯示，同時感染2種毒病的死亡率，比只感染新冠病毒的人高出1倍。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席陳以誠則指出，在2018至2019年流感季節期間，共錄得601宗與流感相關而需入住ICU或死亡的個案，當中有356人離世。

曾祈殷補充指，體弱、長期病患、高風險人士有迫切性打第3針新冠肺炎疫苗，至於是否「溝針」則視乎接種人士上2針的情況，例如打過其中1種疫苗有副作用，第3針可選擇打另一款疫苗。他又指，由於建議第3針與第2針新冠疫苗相隔多於21日，故接種第3劑可能出現的副作用會比第2針更少，但強調是否打第3針是個人選擇，其他市民未必太急切打第3針，故呼籲可在流感高峰期前接種流感針。