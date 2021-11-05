調查指長者健康靠運動　長壽要訣：正面積極面對衰老

嗇色園與理工大學護理學院老年護理研究中心進行「百歲長壽長者健康指數調查」研究長者長壽的因素，以問卷形式訪問151位85歲或以上健康的長者，今日(5日)公布研究結果，並從中揀選22位作訪談，了解長者的生活習慣、生理及心理狀況，並以全球定位系統(GPS)實時紀錄長壽長者的活動空間，分析活動範圍，同時配以智能手帶收集長壽長者的運動數據，從生理、心理、靈性、社會與居住環境等，剖析長壽要訣，發現健康的長者普遍持正面積極想法面對老化，並且有持續運動的習慣。

研究發現，受訪者普遍有持續運動習慣，平均能持續38.35分鐘的中等至劇烈體能活動，達到世界衞生組織所建議，至少每周完成至少150分鐘中等強度有氧身體活動。但受訪者普遍超過80%時間僅於公寓大樓及其150米範圍內活動，反映日常活動範圍較小，或與疫下長者減少外出有關。

調查又顯示，所有受訪者均認為長壽必須維持身體功能正常健康運作，而當中大部分受訪者均保持積極正面的生活態度，會到社區長者中心與其他人交流，亦會相約朋友見面、飲早茶。但亦有長者憂慮成為他人的負擔。有96歲的長者依賴4000港元綜援維生，指聘請照顧員後，其他生活開支便「掹掹緊」。調查機構又指，長者普遍會為獲得外界的經濟或生活支援而滿足。