接種科興疫苗後死亡研訊　專家指心肌梗塞病發1個月風險尤高

63歲消防工程顧問公司東主今年2月接種首劑科興疫苗、於2天後死亡，死因庭今天（5日）繼續就事件展開研訊。港大內科部臨床藥理科學系臨床教授張文勇今天繼續以專家證人身份作供，表示心肌梗塞病發的首一個月死亡風險特別高，即使無特別事情發生都可引致死亡。而死者李宇根在心肌梗塞病發後起碼兩星期才入院求醫，即時當時醫院有為他「通波仔」，亦無甚幫助。

張教授指，心肌梗塞病發的首30日死亡風險特別高，加上死者沒察覺自己病發，沒有立即入院，出現併發症的機會提升。一般而言，有3分之一心肌梗塞患者未去到醫院已經會死亡，即使去到醫院，首30日仍是危險期，除了服藥和做「通波仔」手術，並無其他有效方法防止死亡。就本案死者的情況，他在2月3日覆診時應未病發，故醫生當時無法得知他患心肌梗塞，而死者亦不察覺自己患病，「有少少不幸」。

張教授續指，雖然心肌梗塞患者可透過「通波仔」防止死亡，但有時間限制，最好在病發首日便要立即動手術。以死者的個案為例，他在病發後兩至3星期才入院求診，當時他的心臟肌肉已經壞死，即使做手術亦不能達到效果。另外，由於死者本身的心肺功能不佳，故在他心跳停頓後，醫生難靠心肺復甦法提升他的存活率。

案件編號：CCDI-182/2021