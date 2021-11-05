車Cam直擊：九巴司機逆線行車涉危駕被捕 公司指已即時解僱

有網上片段顯示，1輛九巴在寶琳路扒頭時，越過雙白線並逆線行車，司機涉嫌危險駕駛被捕。九巴今日(5日)表示，1名車長當日嚴重違反公司安全守則，涉嫌危險駕駛，公司高度關注並隨即嚴肅處理，經內部調查後已即時解僱這名員工。同日下午，警方指拘捕1名60歲男巴士司機，涉嫌干犯「危險駕駛」罪，現正被警方扣留調查。

東九龍交通特別意外調查隊第一隊高級督察勞柏霖於簡報會表示，有關網上流傳的1段短片，涉及1架雙層巴士横越雙白線逆線超車的案件，幸好事件中並未釀成交通意外，亦没有人受傷。警方今日拘捕1名60歲男巴士司機，涉嫌干犯「危險駕駛」罪，現正被警方扣留調查。

勞指，警方較早時留意到網上流傳1段短片，片中1輛載有乘客的雙層巴士於11月2日約早上7時半在寶琳路近寶達邨往秀茂坪方向行駛時，懷疑橫越雙白線逆線超車，初步估計逆線行駛距離約90米。

幸好當時迎面線未有車輛，否則後果不堪設想。由於案件涉及公營大型交通工具、案發時間亦屬於繁忙時間並載有大量乘客，而該司機的駕駛行為會嚴重危害巴土上的乘客及其他道路使用者的安全。

九巴回覆指，就1名巴士車長在本月2日嚴重違反公司安全守則，涉嫌危險駕駛，高度關注並隨即嚴肅處理，經內部調查後，已即時解僱該名員工。九巴重視行車安全，決不容忍任何危險駕駛行為。