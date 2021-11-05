疑遭男友人強姦　事主稱從未同意性交　否認要求被告供養

女「Youtuber」前年疑在飲醉後被姦的案件，今日(5日)在高院續審，事主繼續接受盤問。辯方指事主當日一直清醒，她與被告在酒吧已有曖昧對話及身體接觸，及後事主帶被告到住所做愛，更稱被告是她的男友，要求被告供養。事主情緒激動否認，強調被告不是她喜歡的類型，亦從沒同意性交，又揚言「我份人最叻係咩，就係唔識講大話！」

現年32歲被告雷家誠是日本餐廳負責人。他被控於2019年4月23日在油麻地強姦女子X。X供稱，當時由於她失戀而想飲酒，但又知道自己必然會飲醉，因此想找個男性友人而非女性朋友陪飲，好讓對方可以抬她回家，而她認為被告是個可信的人，故主動相約。她承認曾經向被告投訴前男友的性愛技巧「衰過人、無前戲」，指前男友「係咁摷吓個波幾下就算」。

辯方向她指出，X當晚約被告時曾說「好掛住你」，在酒吧內又向被告說「好寂寞，好想你陪」，更主動伸手接觸被告身體，並捏被告的胸部，示範前男友「摷」的動作。其後，X提及與前男友是在飲酒性愛後發展成伴侶關係，問被告「唔知今晚會唔會咁？」X矢口否認上述說法，更指「救命，愈講愈惡心」，覺得觸碰被告畫面「好核突」。

辯方續指，當日在住所內，X曾替被告手淫及口交，雙方亦試過不同性交姿勢。期間X說到被很多人追求、「連TB都追」，有女同性戀者曾到她的住所過夜及性愛，但她向被告表明自己「都係鍾意男人多啲，尤其你呢啲事業型」。此外，X指自己1個月收入只得數千港元，經濟有困難，問被告「你依家係我條仔，唔使養我？」被告回應說，不希望在現階段便談錢銀，否則便似性交易，更說如果知道X的性取向，便不會和X性交。X於是開始發脾氣，問被告「你係咪當我係雞」。對於辯方的說法，X全盤否認，更形容上述「故事好精彩」。