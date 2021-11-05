首批通關人士須解釋免檢疫原因　田北辰料獲批人數極少

近日有傳本港最快12月與內地免檢疫通關，但會設有限額，並只能在廣東省內活動。議員田北辰今日(5日)表示，為促成中港通關，全港食肆不論A、B、C、D類，將必須強制顧客使用「安心出行」應用程式，且不可以填寫個人資料代替，預料措施最快12月底推出。他又指，首批通關人士將須接受嚴格審查，並解釋自己為何不能接受14天隔離檢疫，因此預料獲批人數會相當之少。

他續稱，內地對食肆容許顧客填寫個人資料，以取代「安心出行」的做法沒有信心。他推算，若今年年底要成功通關，而內地又要求過關人士上載過去14天的行蹤，港府最遲本月底會將強制使用「安心出行」的措施，推展至所有餐廳，以留有2周的適應期。不過，有關措施只適用於餐廳等會除下口罩的高危地方。

田又指，首批通關人士會經過嚴格的審查，符合資格人士必須有商務、探親或恩恤需要，並向內地當局解釋為何不能接受隔離檢疫，以避免有限度通關的安排被濫用。配額方面，他相信數量愈小，就愈容易成事，港府如果討價還價，通關的日期就會一直延遲。