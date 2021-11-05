今增1宗輸入病例　另1名英國抵港患者證染Delta亞系

新冠肺炎疫情未止，衞生署衞生防護中心今日(5日)公布，本日新增1宗確診個案，至今本港個案累計12,361宗確診個案，本地清零第28日，另有少於5宗初步確診個案。

新增個案涉及1名46歲女子(個案編號：12366)，她11月1日從英國乘搭BA027航班抵港，入住黃竹坑南灣如心酒店，期間驗出病毒，並帶有L452R變異病毒株。她3月19日及4月24日在港接種2劑由德國及內地合研的復必泰疫苗。

另外，中心就早前公布1宗涉及L452R變異病毒株的確診輸入個案12357提供進一步資料。中心的公共衞生化驗服務處為個案樣本進行全基因組測序分析，確認屬於「Delta」變異病毒株(即B.1.617.2)的AY.4.2亞系。中心正繼續該確診個案的流行病學調查。按現行機制，中心會跟進所有涉及變異病毒株的輸入個案，進行全基因組測序分析，以確認所屬病毒株譜系，包括AY.4.2亞系。

翻查資料，該個案患者為1名62歲男子，11月1日從英國乘搭航班BA027抵港，本身有接種復必泰疫苗，目前情況穩定。

中心續指，AY.4.2為「Delta」變異病毒株新命名的亞系。根據世界衞生組織，AY.4.2病毒自2021年7月起在世界各地開始增多。截至2021年10月底，超過26,000個來自42個國家的AY.4.2基因排序已上載至網上基因庫(GISAID)，當中大部分(93%)基因排序由英國通報，而AY.4.2於當地個案所佔比率亦逐漸上升。有報告指AY.4.2可能比其他「Delta」變異病毒株更具傳播力，尤其在家庭成員之間。現時，英國的初步分析指AY.4.2對比其他「Delta」變異病毒株並沒有明顯削弱疫苗功效。