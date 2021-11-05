入境處反非法勞工行動拘15人　當中6名為假難民

入境處本月2日至4日，一連3日在全港各區展開代號「曙光行動」及「促進行動」的反黑工行動，共拘捕14名懷疑黑工及1名涉嫌聘用非法勞工的僱主。當中有2男4女為持有不允許僱傭工作的擔保書(俗稱「行街紙」)的假難民；據了解，當中有3人來自孟加拉，另外3人則來自泰國，分別從事裝修工人、按摩及洗碗工作。

入境處特遣隊人員在行動期間，搜查18個目標地點，包括地盤、貨櫃場、食品檔、工場、按摩店、裝修中單位、餐廳及貨倉，共拘捕14名懷疑非法勞工及1名涉嫌聘用非法勞工的僱主。當中，被捕的懷疑非法勞工為6男8女，年齡介乎27至53歲。至於涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主則為1名男子，年齡為42歲。

入境處發言人表示，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬港元及監禁2年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。

另根據《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬港元及監禁3年。