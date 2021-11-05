滙豐要求香港員工最遲月底打第1針　逾期者須兩周一檢

金管局及證監會等機構日前發出通函，「強烈鼓勵」所有金融機構員工盡快接種新冠疫苗。銀行業已陸續響應，有指滙豐昨日(4日)向全體員工發出內部通知，要求所有本港員工接種疫苗，若在本月內還未打針，便須每兩周接受1次病毒檢測，而恒生銀行亦有相類要求。滙豐回覆查詢時，僅確認有關內部通訊屬實。

據了解，內部通告顯示，所有該行的本地員工、承辦商員工及服務提供者的員工均須遵守今次指示。目前仍未接種疫苗的員工應在11月30日前接種首劑疫苗，或每兩周進行1次檢測，直至接種首劑疫苗為止，而員工可以在上班時間打針，但病毒檢測則須於公餘時間進行。已打針員工，每接種1次可獲1天假期，但須於本年內完成。

金管局、證券及期貨事務監察委員會、保險業監管局、強制性公積金計劃管理局及財務匯報局近日分別向業界發出通函，要求各機構採納「以接種疫苗取代定期檢測」的安排，並積極鼓勵所有相關員工盡快接種疫苗。