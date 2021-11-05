衞生署更新疫苗安全監察報告　10月增2宗打針後14天內亡個案

衞生署今日(5日)更新新冠疫苗的安全監察報告，由上月1日至31日期間，該署一共接獲172宗有關曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，當中涉及2宗接種疫苗後14天內的死亡報告，分別是97歲女子及51歲男子，均沒有臨床數據顯示與接種疫苗有潛在關聯。至於由接種計劃推行至10月尾為止，衞生署共接獲6,280宗異常事件報告。

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結29宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為18宗個案與疫苗接種沒有關聯。專家委員會認為至今並未發現有不尋常的現象，表示會繼續密切監察有關情況並收集數據以作評估。

衞生署亦於10月期間接獲30宗在接種新冠疫苗後懷疑患上貝爾面癱的報告，涉及16名男子及14名女子，年齡介乎14至71歲。

署方亦曾接獲10宗在接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告，其中1宗被認為不屬於心肌炎或心包炎，另外7宗個案需要更多臨床資料評估。其餘的2宗涉及13至39歲人士，2人同樣接種由內地及德國共同研發的復必泰疫苗。

另外，署方於10月接獲2宗在接種疫苗後出現懷疑是吉蘭．巴雷綜合症，1種罕見的神經系統疾病的報告。其中1宗需要更多資料作總結，另一個案涉及1名61歲女子，她在接種復必泰疫苗17天後出現全身乏力，入院治療後情況穩定。