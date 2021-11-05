棲息地5年激減逾3成　人牛爭路與日俱增　組織促政府落實保育

昨日(4日)大嶼山貝澳有流浪牛在行人路追逐，撞傷2名學童，漁護署指其中一頭水牛並未絕育，今日(5日)已把其帶走準備手術。大嶼山愛護水牛協會主席何來向東網表示，每年10月至11月水牛體內賀爾蒙發生變化，每一個族群只有「牛王」可以與母牛交配，令其他公牛需要離開牛群棲息地。她亦提到，近年水牛的棲息地大幅減少，牛隻生活空間銳減，令牛群與市民接觸的機會增加，促政府落實保育濕地，並加強對破壞生態行為的執法。

漁護署表示，昨日接獲有關部門報告後，隨即派員到場調查，並與有關學校的教職員會面，了解事件經過，亦跟據目擊者及村民提供的資料，在貝澳一帶尋找涉事水牛。據了解，其中一頭涉事水牛尚未絕育。該署已捕捉該頭水牛並帶回轄下打鼓嶺行動中心(行動中心)以便稍後進行絕育手術，以減低其對其他雄性水牛的攻擊性，從而減少導致途人受傷的機會。手術後，水牛會在行動中心觀察一段時間，如認為其適宜在戶外生活，才會放回。

何來指出，每年到了10至11月，皆可以看到成年的雄性水牛生活時，與原先族群保持一定距離，不然或會令族群中的「牛王」發怒驅趕，繼而出現牛群追逐。她相信昨日(4日)發生的事件或與情況有關。但一直以來每一年皆會有此現象，而水牛天性害羞，會主動避開人，因此市民以往遇見水牛追逐的可能性不高。

惟過去5年，水牛的棲息地減少了逾30%，以往可以讓公牛與族群保持距離的空間減少，市民與水牛的接觸機會增加。何來認為，政府需要確實進行大嶼南的保育工作，阻止過度開發，對破壞濕地的行為嚴格執法，始可以保護水牛棲息之所。

何又提醒，市民到郊外時應保持郊野寧靜清潔，避免對動物及他人造成騷擾，為自己及動物安全著想，遇見牛隻時請保持15呎人牛安全距離、拍攝牛隻時不要使用閃光燈，亦千萬不要觸摸牛隻，以免刺激牛隻作出自衞本能反射，造成雙方安全風險。