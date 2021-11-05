市民光顧B類食肆或須強制使用安心出行　飲食業冀放寬營業要求

政府場所本月1日起強制掃描「安心出行」，有指政府有意將「安心出行」擴展至B類食肆。飲食界議員張宇人與政府會面後指，如實行該措施食肆生意必然下跌，促政府放寬部分防疫措施，及免去「填紙仔」出問題令食肆需停晚市堂食14日的措施。

飲食界代表今日(5日)與食物及衞生局會面及反映意見，張宇人指六大飲食業商會都支持政府抗疫，特別希望通關，但抗疫和經濟需要平衡，如進入B類食肆要強制使用「安心出行」，業界必有損失，保守估計生意額最少跌一成。他建議政府考慮將B類食肆營業時間放寬至晚上10點以後、將枱與枱的一點五米距離縮短、一枱4個人放寬至6個、50%入座率放寬至75%等，令食肆生意「跌都唔好跌太多」。

此外，他指出市民若「填紙仔」寫錯，會令食肆罰停14日，但員工難以得知市民安裝的「安心出行」孰真孰假，形容「假嘅安心出行又唔係紅色」，希望政府免去食肆責任，同時認為可避免「填紙仔」出問題都有好處。若B類食肆強制使用「安心出行」他不排除食肆直接改為C類，但指出有食肆寧為B類，證明有市民更願意「填紙仔」、「有生意喺到」。

張宇人已報名參選立法會飲食界功能界別， 另一參選人為徐汶緯。