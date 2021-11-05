有醫療機構不再落區租場　耗百萬改裝貨櫃作疫苗接種站

有醫療機構不繼續沿用外展隊「租場」形式作社區疫苗接種中心，直接斥資接近百萬港元改裝貨櫃作流動疫苗接種站，冀接種站能到屋邨等近民居的地方，鼓勵市民接種新冠疫苗，尤其是提升長者接種率，料每日最多可打約500劑由內地及德國共同研發的復必泰疫苗。

改裝的20呎乘8呎貨櫃將於本月下旬變成流動接種站，貨櫃內被分為4格，當中3格作接種櫃台之用，最後1個用來稀釋復必泰疫苗。貨櫃配備醫療級別的空氣過濾系統﹑通風和抽風設備。另外，為方便輪椅人士，貨櫃出入口位置會擺放活動斜台，也會安排他們到最近出入口打針。

康健國際醫療集團營運總監梁國齡表示，貨櫃將停留各區屋邨2至3日，由1名醫生及4名護士負責評估和接種。他續指，貨櫃有帳幕作諮詢醫生、醫療照顧及休息空間。至於何時可以啟用，他表示仍待政府落實，不過預料每日的營運時間較社區疫苗接種中心短。

梁指，貨櫃能提供打第3針服務，惟會先讓長者接種首針。他又料起初市民反應不會很熱烈，預計都會輕微「蝕本」。