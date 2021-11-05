過去3年共1417宗涉套丁舉報　團體憂丁屋政策濫用更甚於前

丁屋制度由來已久，今日(5日)終審法院就丁權覆核案一錘定音，裁定丁屋政策屬傳統權益受《基本法》保障，即丁屋政策為合憲合法。不過，早於2015年已有被裁定串謀詐騙罪成的套丁案件，今年3月廉政公署亦有就因套丁疑涉及貪污詐騙案件採取行動。發展局表示，過去3年政府共接獲1,417宗有關涉嫌違法套丁的舉報及投訴。有團體擔心裁決過後，加之政府各種鬆綁政策，丁屋政策濫用程度更甚於前。

丁屋政策曾引發多宗貪污詐騙案件。2015年政府首次就套丁提告，共有11名原居民和發展商於同年年底被裁定詐騙罪成，事後獲准保釋等候上訴。而今年3月，廉政公署亦發現有地產發展商涉嫌透過中間人「套丁」，懷疑有人提供或收受利益及串謀詐騙，案件共拘捕24人。

發展局回覆東網時指，地政總署於2017至2021年6月底，共接獲1,417宗有關涉嫌違法套丁的舉報及投訴，期間轉介254宗個案予執法部門跟進，有116宗已完成調查，沒有足夠證據作進一步跟進，其餘個案仍在調查中。

本土研究社成員黃肇鴻坦言，雖然是次裁決中判詞確認了政府有權不批准丁屋建屋申請，惟現時政府將簡化城規程序、放寬祖堂地的出售門檻、為濕地緩衝區的發展鬆綁等，會令丁屋政策更易被濫用作套丁。黃續指，雖然法庭為政府提供了理據，讓政府有更大權利去否決一些涉嫌套丁的申請，但以政府往績來看，始終難以找到證據證明申請人涉及套丁，未來政府是否能把握否決權去否決涉嫌套丁的申請，黃對此並不樂觀。

丁屋政策自1972年起實施，批地方式包括以免費建屋牌照方式容許申請人在其私人土地上興建丁屋、以私人協約方式批出政府土地，以及以換地方式批出契約。