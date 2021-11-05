黑幫撒溪錢擾荔枝角收押所　逾百警油麻地夜場查牌儆惡

荔枝角收押所昨(4日)遭歹徒搗亂，大閘外撒滿溪錢及放有紙紮公仔，令人毛骨悚然。據悉，事件牽涉兩黑幫在囚人士為爭利衝突，其中黑幫「和勝和」小頭目不滿懲教署處理時採取紀律檢控，遂挾怨報復。黑幫的囂張氣燄令人嗤鼻，警方為震懾惡徒，今晚(5日)在油麻地展開代號「犁庭掃穴」的反罪惡行動，調派過百警力到多個娛樂場所查牌，誓令黑幫勢力畏怯喪膽，只能縮頭縮尾。

針對今次黑幫策劃在荔枝角收押所生事，警方絕不容忍，為壓制相關惡勢力，今晚約9時出動大批警力，前往油麻地多間娛樂場所進行突擊查牌。逾百名警員浩蕩而行，先在甘肅街一間麻雀館仔細巡查，並查看場內人士的身份證明文件，期間發現一名男子涉及欠交告票罰款，將其押走調查。

行動隊伍緊接「轉戰」廟街另一麻雀館，再帶走一名女子，但未知其所涉事由，然後再登上彌敦道一處樓上夜總會，要求場內顧客、職員和負責人配合調查，據報暫無進一步發現，結束行動後收隊離開。

昨凌晨4時許，荔枝角收押所職員驚見大閘外馬路上遍地溪錢，並且放置一個有收債字句的紙紮公仔，當中明顯針對一名主管級人員。消息指，涉事主管早前帶隊處理一宗黑幫「和勝和」與另一黑幫為外間利益爆發的衝突，期間對一批囚犯作紀律檢控招來怨憤，事後有和勝和小頭目為「博出位」，借此陰損招數作報復挑釁。署長胡英明在昨晨果斷下令，調派大批人員及「黑豹部隊」進駐荔枝角收押所，並隔離調查包括策劃者等20多個還押犯人，警方正跟進案件。