城門河試行安裝浮式太陽能發電系統　每年可產3萬度電

政府上月初發布《香港氣候行動藍圖2050》，當中提及政府需要開始發展不同的可再生能源，包括探討於適當河道上安裝浮式太陽能發電系統的可行性。渠務署表示，正計劃探討以沙田城門河一小段作為試點，安裝小規模浮式太陽能發電系統，預計產生電力可達每年3萬度電，並經由電纜供應給附近的政府設施使用。目前有關試點的詳細位置有待進一步研究和諮詢，相關工程預計於2022年初展開。

渠務署表示，浮式太陽能發電系統是一種安裝在水面上、由浮台承托太陽能板組成的發電系統。對比起安裝在陸上的太陽能發電系統，此系統可更有效運用河道上的水面位置，避免太陽能板佔用珍貴的土地資源。加上河道水體有助降低系統溫度，從而提高太陽能板的發電效率。

目前渠務署已聘請顧問，正探討以一小段城門河作為試點，安裝一個約佔河面400平方米的小規模浮式太陽能發電系統，預計所產生的電力可達每年3萬度電，屆時電力將經由電纜供應給附近的政府設施使用。相關工程預計於2022年初展開，並於2022年中完成。

渠務署續稱，有關試點的詳細位置有待進一步研究和諮詢，考慮因素包括技術可行性、試點位置會否影響現有水上活動，以及公眾教育效益等。同時，該署亦正審視城門河的水位和水流變化等可能會影響系統的因素，以訂定合適的系統設計。