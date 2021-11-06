東方日報A1：運輸雙重壓力　車費勢增　各界頭痕

全球貿易戰牽連能源供應鏈大兜亂，本港商用車近月面臨油價飆升之餘，俗稱「車用尿素」的柴油機尾氣處理液亦鬧短缺荒。事緣內地煤炭短缺，上月中起車用尿素等化肥產品進行出口管制，而本港約六成尿素來自內地，管制措施連帶影響供港貨量。本港兩間專營巴士公司承認，相關供應近日趨緊張，正與政府積極尋求解決方案。有運輸業透露，內地供應的車用尿素較其他貨源便宜近一半，而市面車房已傳出缺貨消息，憂情況持續勢令運輸成本加劇，最終由市民、消費者埋單。

車用尿素的原材料是煤炭或天然氣，該物質可處理柴油車輛廢氣，把排放的氮氧化物化學還原至氮和水，從而令其排放量減低高達八成。本港現時大部分商用車輛，包括歐盟四型以上的專營巴士、柴油貨車等均有使用。

內地政府上月15日起修例，對車用尿素專用等出口化肥進行管制，須獲取中國國家出入境檢驗檢疫局批文才可通關。有消息透露，以往專營巴士公司每日從內地運送車用尿素來港，惟近日出口被內地扣查至少10日。現時巴士車廠貨存雖充足，惟情況持續或需從其他國家或地區採購產品，其價格亦十分參差。據了解，九巴和城巴上周曾與運輸署會面，探討尿素供應的情況，以及維持全港近6,000輛專營巴士服務暢順運作的備用方案。

運輸署資料顯示，本港現時登記車輛為92.4萬輛，當中約15萬為柴油車，比重最大是中輕型貨車，以及非專營公共巴士。而政府統計處最新數據指，本港2017年全年進口尿素達16,929公噸，貨值逾4,100萬元。當中，逾58%即9,836公噸從內地進口，其餘主要進口地依次為台灣、比利時、拉脫維亞及荷蘭等。

香港陸路客貨運輸業議會主席蔣志偉透露，柴油和汽車尿素的消耗比例為20比1，即每100公升柴油需5公升尿素。他指，車用尿素原材料以大陸最便宜，每公升約2至2.5元，較外國平約一半。他指，新冠疫情期間，礙於遠洋輪班次嚴重滯後，若內地供應持續減少，料商用車運輸成本或大幅上漲；缺少尿素甚至影響車輛排放，違反環保法例。

香港貨櫃車主聯會林海達透露，目前車用尿素零售價為每公升約10元，惟有個別車房的尿素貨存已售罄待補貨，甚至預告或會加價。他又指，疫情下貨運業工作不穩，且燃油等開支上升，搵食已經艱難。若尿素持續大幅加價，成本難免轉嫁至消費者身上。

九巴回覆東網查詢指，近日供港尿素供應緊張，九巴正積極尋求不同解決方案，並尋求政府幫助及與內地部門協商，以維持本港公共交通暢順運作。城巴新巴則表示，一直向不同供應商採購車用尿素。因應近日供應問題，正密切留意並與運輸署跟進有關情況。

環保署及運輸署指，近期有本地車用尿素的主要供應商表示，暫無法從內地供應車用尿素及其原材料到港。供應商已積極就供應本港車用尿素所需符合的出口法規要求，與內地海關作跟進，本港專營巴士營辦商正採用不同途徑和方式採購車用尿素。相關部門會與他們進行商討，以探討可行的措施，應付其迫切需要。

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