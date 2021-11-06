黃大仙40分鐘內2宗自殺 2男女分別墮樓及燒炭死亡

黃大仙2男女自殺俱亡！首宗發生在昨晚(5日)11時37分，富山邨富仁樓一名年約40歲女子從高處墮下，倒臥上址對開行人通道旁奄奄一息，地上遺下血漬。她及後由救護車送往聯合醫院搶救，惜最終傷重不治。警員圍封現場調查，初步相信事件無可疑。據了解，事主有情緒病紀錄。

另於今日(6日)凌晨零時13分，警方接獲報案，指一名年約50歲男子，在慈正邨正遠樓一單位燒炭尋死。救護員趕至現場，經檢驗後證實男事主當場死亡，警方經調查後相信事件無可疑，並召仵工將死者遺體移送殮房。

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

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