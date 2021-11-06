警搗荃灣無牌按摩院及2賭檔　拘28男女

荃灣警區展開代號「犂庭掃穴」的反罪惡行動，突擊巡查區內多間娛樂場所，成功搗破1間無牌按摩院及2間無牌賭博場所。荃灣警區雜項調查隊，於昨日(5日)下午約12時45分突擊搜查海壩街一個單位，成功搗破一間無牌按摩院，拘捕3名女負責人(42至51歲)，涉嫌「經營無牌按摩院」及「協助經營無牌按摩院」。警員在單位內檢獲按摩床、按摩油及毛巾等。

另外，荃灣警區反三合會行動組聯同特別職務隊，分別於同日下午約2時30分及下午約5時，突擊搜查大陂坊及聯仁街2個單位，成功搗破2個無牌賭博場所。警員拘捕一名59歲男負責人及一名52歲女負責人，2人涉嫌「經營賭博場所」及違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章）被捕。現場8名男子及15名女子(37至76歲)，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，他們同時違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），已被發出定額罰款通知書。行動中共檢獲約4,000港元現金、6張麻雀枱及一批賭具。

新冠肺炎疫情持續近2年，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。