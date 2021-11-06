九龍灣工廈派對房間涉違規營業　5客無掃「安心」碼被票控

警方牛頭角分區雜項調查隊聯同特遣隊，昨日(5日)晚上約8時30分展開代號「勇爵」的反罪惡行動，突擊搜查九龍灣區內5間派對房間，發現其中一間位於宏通街2號工廈一派對房間懷疑正在違規營業；警員將會拘捕一名姓許33歲女負責人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）。

該派對房間內共2男3女顧客(38至48歲)，均未能出示「安心出行」記錄，涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。

新冠肺炎疫情持續近2年，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。