連續3日西九大反黑　警拘67人

警方西九龍總區反三合會行動組聯同西九龍各警區、有組織罪案及三合會調查科及機動部隊，一連三日(3至5日)展開代號「犁庭掃穴」的反罪惡行動，突擊巡查區內多間娛樂場所，並搗破5間懷疑非法賭博場所及發現有多間違規營業的娛樂場所，共拘捕67人。

行動中，警員共拘捕42名男子及25名女子(20至59歲)，分別涉嫌「經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「經營毒窟」、「販運危險藥物 、「刑事恐嚇」、「非法禁錮」、「自稱三合會會員」、「管有危險藥物」、「協助無牌賣酒」、「無牌賣酒」、「經營賣淫場所 、「協助經營賣淫場所」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）等。另外，警員亦在行動中發現有人涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章）。行動中，共發出11張定額罰款通知書。

新冠肺炎疫情持續近2年，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。