專家指抗體愈高可避免確診　料本港恢復通關勢爆第5波疫情

港府日前公布第3針新冠疫苗接種安排，其中免疫力弱及高感染風險人士為優先組別，昨(5日)起可以預約，最快下周四(11日)打針。身兼政府專家顧問的中大呼吸系統科講座教授許樹昌，今早(6日)在電台節目表示，無論接種由內地及德國研發的復必泰疫苗，或由內地研發的科興疫苗，體內抗體都會隨時間下降。新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星則稱，香港若恢復通關及交流，料第5波疫情隨時出現。

對於為何不讓打齊2針及已超過6個月的市民優先打第3針，許解釋，始終都是免疫系統有問題人士的抗體水平跌得最快，如果已打2針復必泰的健康人士，在完成接種的6至12個月內可能仍有足夠抗體，反而接種科興人士的抗體水平跌得較快。

針對行政長官林鄭月娥日前指「抗體數字並非愈高愈巴閉」，許認爲有關講法是個人意見，雖然現時無數據顯示多少抗體才算足夠，但抗體愈高愈能夠避免感染，特別是免疫力較弱人士及高暴露群組，例如前線醫護人員。

劉澤星表示，全世界每日仍不斷有新增個案，而香港與外地會有交流，不能永遠封住香港以維持零個案，若恢復通關及交流，第5波疫情可能隨時會來，促市民接種疫苗做好準備應對。至於應否「溝針」，他認為無所謂，又引述智利研究反映，不論三針都接種科興，或第三針轉打復必泰，所得到的保護效力都相若。

劉又指，疫苗顧問專家委員會正商討，是否降低「復必泰」接種年齡至5歲至11歲，現時已收到有關於兒童接種科興疫苗的研究數據，涉及包括中國及智利等研究，委員會將參考有關數據作出審批建議。