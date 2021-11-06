銷售境外物業投訴升　有買家損手千萬　消委會倡設發牌制度

近年不少市民在境外置業，但原來現時5至6成銷售境外物業的代理都沒有持牌，公眾擔心地產代理「隨口噏當秘笈」，最終招致損失。消費者委員會主席林定國今早(6日)在電台節目表示，有超過9成境外物業銷售都在香港進行，建議在本港銷售境外物業的代理都需要領牌，規限代理在陳述樓盤詳情時要有合理基礎，披露同發展商之間的佣金協議，並要提供指定文件給買家，以保障消費者的知情權。

林定國指出，消費者若有意購買境外物業，好多時會被要求支付1至5萬港元不等的訂金，最終不論是否成交亦不獲退款，認為有關情況不公平，建議設置冷靜期，當消費者決定不買單位，就要退回一定比例訂金。

消委會總幹事黃鳳嫺在同一節目表示，近年接獲境外物業銷售投訴有上升趨勢，涉及的境外物業遍布在泰國、英國、澳洲、越南等地，過去5年至今收到共261宗投訴，當中有127宗是內地物業，部分與營商手法有關，損失由數十萬到過千萬港元不等，涉及有失實陳述，例如地址門牌錯誤，鄰近環境的描述失實，甚至有爛尾情況。

另外，消委會日前宣布暫停舉辦消費權益新聞報道獎，黃鳳嫺解釋，過去一段時間傳媒生態改變了很多，消委會需要與時並進，消費權益新聞報道獎有空間改善，包括參與機構的類別，如何涵蓋網媒、增加市民參與等。