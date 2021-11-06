廣收錄影帶翻新　愛好者自費逾十萬買機救帶

Michael是網上專頁「VCRBase」的核心成員，24歲的他不愛流行偶像，更愛舊日光影。

錄影帶是無數人舊日娛樂的回憶，在今天數碼化的科技世界，使用硬碟以至串流技術重溫影視節目已是常態，錄影帶不知不覺間已在一般人的目光消失，卻仍有一班人不取分文，積極搜羅舊錄影帶，將內裏的舊畫面數碼化並上載互聯網分享，為的是興趣，也有抱負，「我哋要做一個資料庫，唔係好純粹、好簡單嘅收藏，希望將光影承傳。」

Michael是網上專頁「VCRBase」的核心成員，加入已有約8年、並有約5年「過帶」的經驗。只有24歲的他不愛流行偶像，在家人的耳濡目染下，從小已愛翻看家裏錄影帶內「亞視」以至「麗的」的舊節目，漸漸被節目中的情懷吸引，錄影帶亦引起他的興趣。

他憶述媽媽的老家有很多舊帶，保存不好都發霉了，為了看到帶內的舊節目，自己就嘗試一下去研究修理，「嘗試拆，摸住來做，究竟用咩去洗（霉菌）呢？起初用水洗，發現問題可能仲大、可能會弄壞」，後來發現火酒可以解決問題，成功學會修復霉帶。

在今日DVD都不流行的年代，Michael仍對錄影帶有一份情意結，他不違言求學時期至今也被人批評「老土」，「一起初會在意，但無可否認事實上係嘅，你以依家呢個年代睇係啱嘅，Mirror、姜濤對比我嗰啲叫過時嘅嘢啦，畀人叫多幾次就習慣晒，自己鍾意就好，老套咪老套」，會覺得對方「唔識嘢」，因此就在網上找志同道知的朋友，就認識了「VCRBase」的成員，漸漸更成為一分子。

移民潮收帶量急增 收帶外亦到垃圾房尋寶

「VCRBase」主要靠網友捐贈舊帶作翻新，亦有收藏與影視有關的其他文物，如雜誌及平面廣告。他們至今有約5000盒藏帶，「我諗如果我哋無人保留，（舊帶）都是被人丟去堆填區，入面錄嘅影像丟咗就無」，Michael說這年他們收帶量急增，是過去幾年的總和，相信與港近年多人移民有關。

他指網友給他們舊帶的時候，都會多謝他們收留舊帶，着他們不要浪費，成員也視帶內影像為珍貴資源，除接受網友捐贈外，也會留意不同舊第件有關的群組尋寶，更會去垃圾房拾取別人棄置的舊帶。

Michael說，一般收取都不會向別人付錢購買舊帶，除了有一次，他在網上見到有人拍下電視播放錄影帶的影片，留意到影片中播放的，是罕見的1970年代後期電視節目，因為在那時期錄影機未算普及，因此流傳到今天該年代的錄影帶也不多。

他發現後便與帶主聯絡，希望可得到該批帶作翻新但未果，於是Michael首次開價1000元、以至10000元洽購，「錢無咗可以再搵過」，甚至找來在舊帶電視節目中的藝員游說都被拒絕，「呢單嘢係我哋每次提都好灰嘅」，足以見到成員對舊影像的珍視。

過帶有Guideline 「唔只係要有畫面」

專頁的成員各有正職，但在業餘營運專頁的情況下仍有專業的態度，「普通人有畫面就算、睇到就算，但我哋唔係，我哋（畫質）真係要靚，我哋過帶嘅要求要有一定水準」，因此成員們過帶時不只是會將影像數碼化，更會按需要調整影片的光暗及飽和度等設定，冀改善畫像質素。

Michael指專頁成員有6人，只有一半人負責過帶，他希望負責過帶的都對影片格式有認知，而過帶時亦有標準要跟從，如發現有問題就需從頭再處理，「係因為我哋想做一個資料庫，唔係有影像就算，因為我哋希望影像可以留傳。」

Michael解釋指，影像的質素傳下去只會不斷損耗，「出來嘅影像唔係原汁原味嘅話，傳落去就會愈嚟愈矇、愈嚟愈起格，所以要從源頭入手，唔只係要有畫面，更加要做得靚，呢樣係我哋好堅持。」

他又認為，若舊片有好畫質，更有助影像承傳。「『殘』係呢個年代嘅人好抗拒接觸呢啲嘢嘅主因，以前嘅粵語長片，啲人鍾意叫『粵語殘片』，原因係菲林舊、畫面花，但如果菲林修復咗可以去到超高清，就可以吸引到後生一輩睇，如果出到嚟係殘嘅，無人會有興趣。」

自資十萬買儀器過帶 不收捐款只求舊帶

成員們收到的舊錄影帶不只是家用常見的，還有來自製作公司專業制式的，求學時修讀電機工程的Michael因而研究不同制式的儀器，務求可以處理所有類型的舊錄影帶，因此除了常見的家用錄影機外，成員們也回收了其他制式的舊錄影機，當中不乏專業用的儀器，「我哋唔只做一個格式，係希望有帶就做得到，畀人睇到我哋好專業嘅感覺。」

Michael說成員們前後合共斥資十多萬元購買儀器，亦花數萬元自行設伺服器收藏影片，而在2019年起，他們也月花二千多元租用迷你倉之儲藏收回來的錄影帶，面對開支，成員們卻堅持不收任何捐款，除非過的影像是私人之用，否則也不收費，最多只是接受捐贈者的車錢或是錄影機。

「無理由自己興趣要收人錢。」Michael指專頁也關閉社交媒體中，上載影片營利的功能，除認為興趣不應牟利外，也指自己沒有影片的版權，因此不便收費，也不希望被捐款者影響專頁內容上的自主。

雖然沒有金錢上的利益，但翻新的影片吸引到別人看，並引起觀眾共鳴，是Michael最大的滿足感。「喚起人哋嘅回憶，我覺得係好好，譬如有啲風景，『我以前細個係點樣』，有時啲人咁留言，我覺得咁都唔錯，可以帶畀人回憶。」

版權問題成障礙 冀與電視台合作承傳光影

用回憶引人共鳴，如此純粹的事都仍會面對困難，困難並不出現在技術上，也不是時間的消耗，卻是版權問題。Michael說專頁曾因版權問題被關閉，形容這是他們工作上的阻礙，指成員們自此挑選影片分享都小心翼翼，因而收到網民抨擊不出片，他希望網友明白難處，也冀擁有影片版權的電視台知道他們並非牟利，更希望雙方可以合作將光影承傳。

「我諗香港係個很快、同埋好貪新忘舊嘅城市，好多新嘢好快就蓋過舊嘢，舊嘅好嘢就會失傳。」Michael相信舊影像中可以看到舊日的美，這就是他與成員們要承傳光影的初心。