黃埔花園驚現「瀑布」　單位爆水管滲升降機　天價維修費好閉翳

紅磡屋苑黃埔花園疑有單位發生爆水管事件，致大量水湧至樓下的升降機位置，有居民見狀立即上載相關影片於網上社交平台，事件亦引發不少網民關注，不少人留言替涉事單位業主擔心，指業主或需要承擔「天價」維修費。有資深物業管理人員表示一般老牌屋苑均會為公用地方買保險，當事故發生時，管理公司會申請保險賠償，惟保險公司是否會向涉事業主賠償，則由保險公司的決定。

根據昨日(5日)網上流傳一段11秒影片，於屋苑某一樓層走廊位置，驚見其中一部升降機不斷有大量水，由上而下湧出，恍如「水簾洞」景象，職員需要一邊於升降機前放水桶盛水，一邊忙於清理積水，惟漏水仍不斷，樓層頓成一片小澤國，有保安視察滲水情況時，更索性除鞋赤腳站於濕透的地板上。有不少網民其後於網上留言指一部升降機價值動輒數百萬，維修費可能亦要數十萬計，擔心如證實為住戶單位爆水管致升降機滲水，管理處會向涉事單位追討天價賠償。

香港物業管理公司協會會長陳志球表示，如證實升降機滲水由住戶單位所引致，即使屋苑管理公司已為公用地方買保險，涉事單位業主亦有機會被保險公司申索賠償。因此，為避免「天價」維修費，他建議業主們可以考慮買相關家居保險。