冀2023年中建1萬過渡性房屋單位　陳帆：當中2000單位已完工

香港地一屋難求，為紓緩房屋供應不足問題，政府近年大力發展過渡性房屋項目。運輸及房屋局今日(6日)舉辦「回顧·展望」過渡性房屋經驗分享會，介紹近年落成的多個過渡性房屋項目。局長陳帆表示，目前已有近2,000個過渡屋單位落成，當中有500多個由酒店賓館改裝而成。

陳帆表示，目前已有500多個改裝酒店賓館成過渡屋單位正在營運中，由於需要考慮相關酒店賓館的周圍環境，以搬入家庭意願為先，故對酒店賓館的環境有所要求。至於實際搬入此類過渡屋的家庭數字，則需要視乎實際情況。

他又透露，未來博愛醫院或再增加一幅古洞的私人土地作過渡性房屋項目，若成功落成，將可再增加2,000個過渡屋單位。而該塊土地為私人土地，陳稱該地業主非常有興趣把土地用作過渡性房屋，但需要再研究交通基建等規劃限制。至於其他土地，他指要與不同持份者溝通，惟其他土地暫仍未有決定性定位，要留待有確定計劃後再公布。

有鑑於本年度《施政報告》宣布，將過渡性房屋項目由1.5萬個目標增至2萬個，相關資助額亦增至116億港元，陳帆指到目前為止已有近2,000個過渡屋單位落成，預計直到明年年中則會有4,000個過渡屋單位落成，而2023年年中會達至1萬個過渡屋單位落成，目前亦已與多名土地持有人及相關機構商討。

至於北部都會區會否加入過渡屋，陳帆稱建過渡屋的土地並不限於私人土地，亦可利用政府土地。另外，港府近日倡議接種第3針新冠肺炎疫苗，陳帆回應指亦有打算接種第3針，但拒絕透露會打哪一款疫苗。