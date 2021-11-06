冀政府成立工作小組加強病毒追蹤　蕭傑恒：確保迅速找出源頭

病毒基因排序工作有助找出傳播源頭，在疫情防控擔當重要角色。香港理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒今早(6日)於電台節目表示，做基因排序必須要快及做得夠多，但第4波疫情期間，很多源頭不明本地個案沒有進行基因排序，導致傳播鏈模糊，期望政府能成立工作小組，妥善將個案按地區分派給不同大學團隊，讓專家分工合作，建立有效的病毒檢測網。

蕭傑恒表示，病毒基因排序分析一直透過監察新冠病毒的社區傳播鏈、尋找病毒傳播源頭，為防疫抗疫工作作出貢獻，包括找出第1波疫情中佛堂群組的超級傳播個案源頭；於第4波疫情確認東涌映灣園外傭與印度裔男子的病毒基因相同，促使衞生防護中心進一步追問行蹤，揪出整條病毒傳播鏈及當中的密切接觸者，成功堵截變種病毒進一步傳播。第4波疫情完結至今，團隊無間斷為輸入個案做基因排序，確保社區一旦出現源頭不明本地個案，就能迅速做基因比對，找出源頭。

蕭續指，做基因排序必須要快、做得夠多，才可以有效阻截病毒傳播，他們也不斷改善技術，令基因排序可在10小時內完成。不過，第4波疫情期間，有很多本地源頭不明個案沒有進行基因排序，令傳播鏈相當模糊。他認為，只要各大學的病毒基因排序研究團隊集合力量，絕對可以分析所有個案，只是他們之間欠缺溝通機制，導致不同團推重複分析相同個案，結果浪費資源。蕭期望政府能牽頭成立病毒基因排序工作小組，將個案按地區分派予不同團隊，讓專家分工合作，以增加處理量和速度，協助衞生防護中心建立病毒監測網，以應付可能出現的新一波疫情。