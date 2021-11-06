警全港反走私及掃蕩娛樂場所 3日共拘捕逾200人

為加強打擊海上走私活動及堵截黑社會收入來源，警方在本周三(3日)起一連三日於全港各區展開代號「犁庭掃穴」的執法行動。

行動中，警方共動員3,933人次，包括刑偵人員、水警、機動部隊及其他軍裝人員，巡查海上走私黑點共320次，包括青衣、大嶼山、屯門、油麻地、長沙灣一帶的碼頭及其他隱蔽處。

人員共截查188艘船隻，檢取17艘涉及非法改裝的大馬力走私快艇連同共71個大馬力的舷外引擎，價值超過2,000萬港元，並以「為走私用途而建造船隻」罪拘捕一名58歲男子。

另外，水警於多個貨物起卸區截獲共4艘躉船和1艘貨輪，共載有約450噸凍肉，貨值超過1.3億港元，並以「走私」及「危害他人海上安全」罪拘捕2名分別52歲及60歲男子。有關凍肉亦正由食物環境衞生署人員進行檢驗。

此外，為打擊黑社會收入來源，警方共搜查各類娛樂場所共313次，包括酒吧、麻雀館、遊戲機中心等，並搗破多個非法賭場，共拘捕206人，包括122男84女，涉嫌干犯與三合會活動相關的罪行。

警方會繼續全力打擊海上走私及其衍生出來的危害海上安全行為，並堵截黑社會收入來源，亦會繼續與其他執法部門及內地相關單位交流情報，加強執法，以打擊海上走私活動。