聖保羅書院簡介會逾千家長取經　校長提點面試重溝通及自信

傳統直資名校聖保羅書院今日(6日)舉行中一入學簡介會，吸引約1,200人出席。對於近年本港出現移民潮，校長指全港學校都面對收生下跌的情況，但認為不是達到危機，稱每個年代都會面對不同衝擊，學校會繼續承擔教育學生的責任。

適逢迎來學校成立170周年，校長源廸恩表示對於歷史感到自豪，但學校更着重栽培學生迎接未來。因應通識科改革，完成獨立專題探究報告的要求亦因應取消，不過校長認為進行探究報告有利於學生培養大學所需的研究技能，所以決定添加STEM學習元素，及仍然要求中四及中五學生完成獨立專題探究報告。

他給予學生面試「貼士」，稱不會設置困難的問題，希望令學生懂得回答每條問題，之後開心地步出校園。而老師會在過程中評估學生的溝通能力、自信、眼神接觸、笑容等。源又透露，校內所有教職員已完成接種新冠疫苗，學生的接種率亦接近7成，相信很快可以恢復全日面授課程，期待可讓同學結伴外出午膳，認為同學間談笑亦是寶貴的成長經驗。

聖保羅書院在去年大約接獲1,600多份入學申請。今年有興趣的學生可於今日至下月6日在網上報名，經過評估申請人的小學五年級成績、課外活動成就等，大約700名學生可參與明年2月26日的面試，最終有100名中一學生會在明年3月28日或之前得到取錄通知。至於校方正向教育局申請將下年度的學費增加1,000港元至41,400港元。