兩檢測中心系統故障　列印報告欠完整　市民苦等3小時耽誤行程

至少2間社區檢測中心系統今日(6日)出現故障，拖累市民領取紙本檢測報告受阻。有即將返回內地市民向東網表示，他今早到元朗市東社區會堂領取病毒檢測報告，獲職員告知系統出現問題，紙本報告欠缺「logo(標誌)」，無法領取報告。涉事檢測中心的承辦商承認，由於紙本報告未有印出其公司名稱，一度暫停派發報告，轄下2間社區檢測中心受影響。

市民曾先生表示，他昨日(5日)到元朗市東社區會堂進行病毒檢測，以便今早到場領取紙本檢測報告後，下午到內地出差。不過，他今早9時到場打算領取報告時，獲在場職員告知由於系統出現問題，紙本報告未能打印出「logo(標誌)」，需暫停派發病毒檢測紙本報告，職員又形容是「全港性大規模問題」。

曾先生表示，到了中午12時許，等候近3個小時仍未獲得報告，尚未得到確實回覆可取時間。他指，在場至少有20多人在等候領取報告，他批評事故耽誤其行程，在場不少市民都安排下午返回內地，對此十分着急。

東網致電涉事檢測中心的承辦商「安球醫學化驗所有限公司」查詢，職員承認系統出現問題，檢測報告未能印出公司名稱，目前系統己陸續恢復正常，仍未獲發紙本報告的市民可致電熱線電話查詢。

全港共有19間社區檢測中心，安球醫學化驗所負責其中兩間，分別是元朗市東社區會堂及屯門兆麟社區會堂。社區檢測中心為市民提供價格較相宜的自費檢測服務，作一般社區或私人用途，例如出行或工作證明，有關服務收費上限為240港元。