司機撞到貓狗須停車明實施　違者可囚1年　組織年接10多宗個案

《2021年道路交通（修訂）條例》將於明日(7日)起生效，根據《修訂條例》的新規定，司機如撞到貓隻或狗隻必須停車，否則最高可被判監禁12個月。拯救動物組織支持新法例，斥不少司機罔顧動物安全，甚至刻意撞向路中動物，冀新例可及時拯救動物生命。

拯救遺棄寵物中心發言人Teresa表示支持新法例，她痛斥有司機「心理有問題」會刻意撞向橫過馬路的動物，據她經驗，大多被發現撞到的貓狗是在清晨時間，懷疑大多案件是在深夜發生，她指中心一年內最少接獲十幾隻貓狗是被汽車撞到致傷個案，部分是當場死亡，血肉模糊或爆肚，部分是斷手斷腳，若及時報警處理，可把握黃金時間送去醫院搶救，否則最後都會死亡。

《道路交通條例》（第374章）訂明，如有車輛發生意外而導致不在車內的動物受到損害，該車輛的司機必須停車。司機亦須向任何警務人員或任何有合理理由提出要求的人，提供包括姓名及地址的個人資料，否則須盡快而在任何情況下不遲於意外發生後24小時內報警。現時，「動物」的定義涵蓋馬、牛、驢、騾、綿羊、豬或山羊，《修訂條例》生效後將包括貓和狗。

如司機在有關意外發生後沒有停車，可處第三級罰款 ﹙10,000港元）及監禁12個月；而沒有提供個人資料並沒有在意外發生後盡快及不遲於24小時內報警，則可處以第四級罰款2.5萬港元及監禁6個月。

食衞局指，近年市民飼養貓狗數目不斷上升，牠們遇到交通意外受傷或死亡亦時有發生。《修訂條例》生效後，司機如撞到貓隻或狗隻必須停車，目的是讓受傷的貓隻和狗隻及時獲得治理，以加強保障動物福利。司機亦應確保在安全情況下停車，以免危及自己和其他道路使用者的安全。