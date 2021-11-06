今增7宗輸入病例　包括1名11個月大男嬰

衞生署衞生防護中心今日(6日)公布，本日新增7宗輸入個案，涉及2男5女，年齡介乎11個月大至62歲，至今本港個案累計12,368宗個案，本地清零29日，另錄得少於5宗確診個案。

今日確診個案中有一名2歲女童，10月25日從巴基斯坦經阿聯酋乘搭EK384航班抵港，抵港後隨行的40歲女子及10歲女童於機場確診，並帶有L452R變異病毒株。該女童被列為密切接觸者，入住竹篙灣檢疫中心，10月31日發病，今日宣告確診。

此外，有兩名菲律賓抵港外傭確診，同樣於11月4日乘搭5J272航班抵港。其中一名37歲，屬無病徵患者，於機場確診。她5月15日及8月7日在菲律賓完成接種由英國研發的阿斯利康疫苗。另一名外傭42歲，抵港當日發病，於機場確診並驗出L452R變異病毒株，她8月17日及9月11日在香港完成接種由德國及內地研發的復必泰疫苗。

另2宗輸入個案均從尼泊爾抵港，同樣於11月2日乘RA409航班抵港，包括1名44歲女子，她抵港後入住何文田香港九龍維景酒店檢疫，期間確診，並驗出L452R變異病毒株。她5月10日及31日在港完成接種復必泰疫苗。另一名患者為41歲女子，抵港後入住尖沙咀華美達華麗酒店檢疫，期間確診，並驗出L452R變異病毒株。她4月15日及5月18日在尼泊爾完成接種由內地研發的國藥疫苗。

餘下2宗個案分別由英國及美國抵港，包括一名62歲男子，他11月2日從英國經航班BA027抵港，抵港後入住東涌福朋喜來登酒店檢疫，期間確診，驗出L452R變異病毒株。他8月11日及10月7日在英國完成接種復必泰疫苗。另一名患者為11個月大的男嬰，11月3日從美國經加拿大乘搭AC007抵港，抵港後入住東涌福朋喜來登酒店檢疫，期間確診，驗出L452R變異病毒株。

醫院管理局公布，截至今日上午9時，過去24小時有一名康復者（個案編號：6646）出院，至今共有12036名確診或疑似病人康復出院。目前公立醫院已啟用594間負壓病房，合共1 060張負壓病床，現時共有76名確診病人分別於八間公立醫院及北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫，全部情況穩定。